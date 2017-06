25 giugno 2017 09:00 Vespa World Days, il raduno di un Mito Più di 4.000 Vespa da ogni parte del mondo

Dopo la Costa Azzurra nel 2016, i Vespa World Days approdano questʼanno in Bassa Sassonia. Un cambiamento radicale, per clima e territorio, ma certo non meno suggestivo, perché la deliziosa cittadina di Celle ha un centro storico integro e bellissimo, lasciato intatto dai bombardamenti della RAF nella II Guerra Mondiale perché è da qui che arrivano i Windsor (ex dinastia di Hannover).

Lʼundicesima edizione del grande raduno mondiale di Vespa ha visto accorrere nel nord della Germania, dal 22 giugno scorso a domenica 25, più di 4.000 Vespa di ogni epoca, in rappresentanza di 321 Vespa Club di 32 Paesi. Un modello che più evergreen non cʼè, considerando tutti i mezzi di trasporto. Fondata nel 1946, la Vespa ha più di 70 anni e non ha mai smesso di essere prodotta, tanto che presto toccherà quota 20 milioni di modelli venduti. La nuova gamma ha come protagonisti gli evoluti motori 125 e 150 iGet a 3 valvole che equipaggiano Vespa Primavera, Vespa Sprint e la GTS 150. Questʼultima proposta anche in cilindrata 300 e vera ammiraglia della gamma Vespa. E si guarda ancora oltre, con la promessa di sviluppo della Vespa elettrica.

La passione che anima i vespisti di ogni angolo del mondo ha trovato accoglienza vera a Celle, perché la Germania è seconda soltanto allʼItalia per volumi di vendita e numero di estimatori dello scooter. Evento nellʼevento è il Vespa Trophy, una gara tra viaggiatori che arrivano a destinazione del Vespa World Days in sella al proprio mezzo. Iscritti al loro Vespa Club, dovranno testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe nel viaggio. Nato per iniziativa dei concessionari Piaggio, il Vespa Trophy ha come obiettivo di raggiungere Celle visitando il maggior numero di Check Points Piaggio. Per ricevere il Travel book e per tutte le informazioni è disponibile il sito www.vespatrophy.com.

Il Vespa World Days conta oggi 51 Vespa Club Nazionali e centinaia di Vespa Club locali, per quasi 100.000 soci in tutto il mondo. I raduni che celebrano il brand di Pontedera sono innumerevoli, due questʼanno sono stati organizzato dal Registro Storico.