La Vespa si fa Elettrica per le città di domani

La Vespa Elettrica nasce per far fronte alle esigenze delle città del futuro, in Occidente come in Asia. Quelle metropoli che accolgono la maggior parte della popolazione mondiale e hanno bisogno di mezzi agili per muoversi. Stile, personalità, facilità dʼimpiego saranno mantenuti, ma in più cʼè lʼazzeramento o quasi dei costi di esercizio. E non manca la connettività, il must ormai di tutti i veicoli (auto e moto che siano) del presente e del futuro a breve. Gli investimenti saranno considerevoli, ma dʼaltronde Piaggio è il primo produttore di scooter al mondo e nei primi 9 mesi del 2016 ha già superato il miliardo di euro di fatturato, per 411.700 veicoli venduti nel mondo. La motorizzazione elettrica servirà al gruppo per ridisegnare la mobilità del futuro.