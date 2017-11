MV Agusta RVS#1, la Special One

Non se la prenda il Mou del pallone, ma se cʼè in giro una vera “Special One”, questa è la MV Agusta RVS#1 . Molto, ma molto più di una moto speciale, perché unica. Voluta e realizzata da quel Reparto Veicoli Speciali (RVS) che rende ancora più adrenaliniche le moto della Casa varesina. La numerazione con hashtag #1 conferma poi il tutto.

La struttura in titanio e fibra di carbonio (materiali leggerissimi!) ha permesso di alleggerire la moto fino ai 160 chilogrammi di peso. Il rapporto peso/potenza è quindi eccezionale, perché la RVS#1 sfodera 150 CV a 12.800 giri, e siamo dunque nellʼordine di quasi un chilo per cavallo di potenza! Una moto sontuosa e per pochi eletti, che monta il motore tre cilindri 800 più potente mai costruito, forte di una coppia massima di 87 Nm a oltre 10.000 giri, grazie alla quale riesce a cacciar fuori uno spunto sullo 0-100 in appena 3,72 secondi. Una media cilindrata con performance da superbike, ma più ancora della ricerca delle prestazioni, MV Agusta va a caccia delle emozioni.