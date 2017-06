23 giugno 2017 09:40 Lʼimbattibile esclusività della MV Agusta RVS#1 Primo esemplare del Reparto Veicoli Speciali

Una MV Agusta è già una moto speciale, ma se poi a mettervi le mani sopra è il Reparto Veicoli Speciali (RVS), insieme al Centro Ricerche Castiglioni (CRC), allora il risultato è strabiliante. Come in effetti è la MV Agusta RVS#1 che vediamo in queste immagini. Una superbike dai contenuti estremi, super esclusiva e super performante, costruita artigianalmente a mano e con materiali innovativi come il titanio.

La filosofia adottata a Schiranna, stabilimento storico della Casa varesina, è “one man one bike”. Tutti i modelli saranno numerati e riconoscibili grazie alla piastrina in titanio posta sulla testa di sterzo. Il motore della RVS#1 è il classico 3 cilindri MV Agusta, ma rafforzato fino a 150 CV e quindi il più potente tre cilindri in linea di fascia media (800 cc). Motore Euro 4 dotato di due iniettori per cilindro e della configurazione con albero motore controrotante. Grazie al peso contenuto della moto in soli 160 kg, la superbike varesina vanta un rapporto peso-potenza senza pari tra le due ruote, e le prestazioni sono conseguenti: 245 km/h la velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,72 secondi!

Nuovo anche il cambio estraibile, rivisto negli ingranaggi, che ha tempi dʼinnesto più rapidi del 47% e permette cambiate più precise e morbide. Esteticamente la MV Agusta RVS#1 fa vedere gli occhioni a LED della coppia di fari davanti e un inedito rapporto serbatoio/sella. Il primo è stato fresato per incastonare preziose lamine in titanio, che rendono il design ancora più originale. La sella è stata ridisegnata per migliorare ulteriormente l’ergonomia e il comfort, e si distingue per lʼelegante motivo esagonale sovrapposto. Insomma un gioiello del made in Italy.