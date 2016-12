17 novembre 2016 10:00 Turismo Veloce RC e Dragster 800 RC Personalità distinta ma la stessa esuberanza

MV Agusta ha portato a Eicma due fantastiche versioni RC ‒ Reparto Corse ‒ delle sue 800 cc Turismo Veloce e Dragster. Due moto dalla personalità distinta, la tourer di media cilindrata più sportiva al mondo e la sportiva giovane, pensata per esaltare le performance grazie ai 140 CV del motore 3 cilindri, lʼanello che unisce le due moto. Limitata la produzione: 250 esemplari per la Turismo Veloce RC e 350 per la Dragster 800 RC.

MV Agusta a Eicma 2016 1 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 2 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 3 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 4 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 5 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 6 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 7 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 8 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 9 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 10 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 11 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 12 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 13 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 14 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 15 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 16 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 17 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 18 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 19 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 20 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 21 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 22 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 23 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 24 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 25 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 26 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 27 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 28 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 29 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 30 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 31 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 32 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 33 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 34 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 35 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 36 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 37 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 38 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 39 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 40 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 41 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 42 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta a Eicma 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo il successo del modello base, MV Agusta ha voluto premiare la sua tourer con un allestimento di lusso. Nasce così la Turismo Veloce RC, progettata per quellʼunicum di sportività e passione per il viaggio che sta alla base della moto. Basti considerare che le valigie laterali sono state disegnate per integrarsi perfettamente alla struttura portante della sella di pilota e passeggero. La moto è poi dotata di luci a LED, parabrezza regolabile, manopole riscaldabili e del cruise control. Lʼevoluzione tecnica della tourer varesina è dimostrata dalla componentistica in fibra di carbonio (parafanghi, spoiler) e i cerchi forgiati dʼispirazione racing, che citano quelli della F4 RC. Il motore 3 cilindri 800 è stato modificato, nuovo è lʼalbero controrotante che così riduce le vibrazioni e la rumorosità. Da segnalare il navigatore satellitare Garmin di serie.

La nuova MV Agusta Dragster 800 RC è una sportiva verace, costruita sulla base della Dragster RR. Leggerissimo, pesa appena 52 kg, il motore 3 cilindri in linea raggiunge i 13.100 giri al minuto per il picco di potenza (140 CV) e spuntare la migliore accelerazione nei rettilinei. La fibra di carbonio è usata per il parafango anteriore, le paratie di sfogo dell’aria calda dal radiatore, il pannello che sostiene il cupolino. L’impianto frenante con dischi Brembo anteriori di 320 mm di diametro e pinze radiali a 4 pistoncini assicura decelerazioni immediate e dà unʼidea della potenzialità sportiva della moto, come anche lo pneumatico posteriore da 200 mm di larghezza.