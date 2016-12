23 febbraio 2016 09:30 MV Agusta rinnova la Brutale 800 Radicale il cambiamento della varesina

Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. Il progetto industriale attorno a MV Agusta Brutale 800 cambia radicalmente, ma alla fine lʼinsieme è fedele in tutto e per tutto a quel sentire comune che fa delle moto MV Agusta una categoria a parte. Non era facile, perché nonostante i 15 anni di carriera alle spalle la Brutale 800 resta una moto modernissima, con uno stile dinamico che non perde uno solo grammo della sua avvenenza, ma molte cose ‒ a cominciare dalle norme Euro 4 ‒ andavano riviste.

MV Agusta rinnova la Brutale 800 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa MV Agusta rinnova la Brutale 800 Design, ciclistica, motore, equipaggiamenti. MV Agusta Brutale 800 cambia e molto leggi dopo slideshow

La nuova media cilindrata varesina si presenta con forme più scolpite e modellate, concentrate perlopiù all'avantreno. Il proiettore anteriore ellissoidale è ora Full LED, come a LED sono le frecce, ma soprattutto il telaio è stato realizzato in una lega più leggera che si raccorda al serbatoio da 16,5 litri integrato con l'airbox. Nuove sono anche la sella sdoppiata e le eleganti maniglie del passeggero a scomparsa. Non cambia il classico scarico a tre canne d'organo che definisce la zona posteriore della Brutale, ma sono state maggiorate nel profilo e nella capacità (3 litri in più). Del tutto rivisto poi il ponte di comando, con un manubrio di nuovo disegno e l'aggiunta della pompa frizione e del relativo serbatoio.