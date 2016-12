MV Agusta porta a Eicma la nuova Brutale 800

Sarà lʼeffetto Lewis Hamilton ‒ il campione del mondo di Formula 1 è il primo fan ‒ fatto sta che MV Agusta sta sbriciolando ogni record di vendite nel Regno Unito: + 183% rispetto ad un anno fa. Ma anche nel resto dʼEuropa la Casa varesina sta guadagnando posizioni: + 35% in Francia, + 23% in Germania, per un fatturato complessivo in crescita del 40%. Turismo Veloce e Dragster RR i modelli più venduti. Forte di questi numeri, MV Agusta arriva a Eicma con una novità di prodotto, due serie speciali e il nuovo logo.