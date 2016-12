Apre a Milano la 73° edizione di Eicma

09:00 - Mettiamoci in moto. Uno slogan semplice ma efficace quello scelto per la 73° edizione di Eicma ‒ lʼesposizione internazionale del ciclo e del motociclo ‒ che sarà aperta al pubblico alla nuova Fiera di Milano da domani e fino a domenica 22 novembre. Perché è un paio dʼanni che il settore delle due ruote ha “scavallato” i momenti più bui e perché questa ripresa sta aiutando la stessa economia italiana a rimettersi in moto, e ciò spiega lʼattenzione del governo al sostegno del settore.

Cifre importanti snocciolate ieri dalla ministra Federica Guidi allʼinaugurazione di Eicma. “Nel 2014 lʼexport di moto italiane ha raggiunto il valore di 1,5 miliardi di euro e questʼanno si viaggia su livelli del 18% superiori. Il saldo commerciale del nostro Paese è sempre attivo, un miliardo di euro circa tra moto e biciclette nel 2014 ‒ prosegue la ministra ‒ un dato che fa dellʼItalia il terzo Paese al mondo, dopo Cina e Giappone, per attivo commerciale nel settore”. Il made in Italy delle due ruote va allora premiato, ed ecco allora il credito dʼimposta fino al 2019 e gli sgravi fiscali sullʼacquisto di beni strumentali decisi dal governo, così da incoraggiare gli investimenti dʼimpresa. E con la legge di stabilità cadrà, ricorda Guidi, anche lʼassurda Imu sugli “edifici imbullonati” (fabbriche).

Ma torniamo allʼesposizione milanese, che un anno fa celebrò lʼedizione del centenario con oltre 628 mila presenze (ma lʼevento cadde nella prima settimana di novembre). Un boom che fa di Eicma il salone motociclistico più seguito al mondo. Questʼanno sono previste circa 25 premiere mondiali, ma accanto ai grandi costruttori spiccano i 1.400 espositori, per il 60% stranieri e tantissimi dallʼAsia, segno di una vitalità del salone che non conosce confini. Quanto allo spettacolo, non mancherà la Motolive Arena, e sezioni dedicate come lʼEicma Custom al padiglione 24, lʼArea Sicurezza al padiglione 11 e, confermatissimi, il Temporary Bikers Shop al padiglione 9 e lʼEicma Store.

Il biglietto intero costa 21 euro, i ragazzi dai 14 ai 17 anni pagano 15 euro, i bambini dai 9 ai 13 anni e gli over 65 pagano 12 euro. Per la prima volta sulla piattaforma Ticketone è stato attivato ‒ già da luglio! ‒ un servizio di prevendita online a prezzi vantaggiosi. Come da tradizione il venerdì la Fiera è aperta fino alle 22 e per le donne l’ingresso è gratuito. Per la sua 73° edizione, Eicma ha deciso di dedicare la gara benefica domenicale all’associazione Marina Romoli Onlus, nata nel 2011 con lʼobiettivo di sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale e di aiutare le giovani atlete che hanno subito incidenti invalidanti, come quello stradale che ha stravolto la vita della promettente ciclista Marina Romoli.