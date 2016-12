16 novembre 2015 BMW presenta i nuovi C 650 GT e Sport Alla 73° edizione di Eicma a Milano

Maxi-scooter per lo sport e per il turismo. Sono i nuovi BMW C 650 Sport e C 650 GT, uniti nella motorizzazione e nellʼequipaggiamento (davvero super!), ma che rispondono a due concetti differenti per soddisfare le esigenze di un ampio target, sebbene di fascia altissima di mercato: BMW C 650 Sport è dedicato a chi ha un'indole più sportiva, mentre C 650 GT è pensato per chi non proprio non può fare a meno di comfort. Li vedremo entrambi al Salone della moto di Milano (Eicma), che apre giovedì 19 novembre.

Entrambi mettono insieme lʼagilità di una moto e il comfort di guida di uno scooterone. Il motore bicilindrico di 647 cc sviluppa 60 CV, ma è disponibile anche una versione depotenziata di 48 CV (35 kW) per neopatentati. I due veicoli montano un cambio CVT a variazione continua e rispettano lo standard Euro 4. Di serie hanno lʼABS Bosch di ultima generazione e il controllo di stabilità ASC. Gli interventi più incisivi rispetto ai precedenti modelli riguardano la catena cinematica e la taratura più confortevole dell'assetto. La ciclistica poggia su una nuova taratura di molle e ammortizzatori, ottimizzati per regalare maggior comfort, pur mantenendo l'escursione di 115 mm. Nuovo design anche per i quadranti della strumentazione.