Il debutto di BMW C Evolution

08:30 - Giusto in tempo per i nuovi ecoincentivi che dal 6 maggio favoriranno i veicoli elettrici. Ma non è un’auto a poterli vantare, bensì uno scooter, il BMW C Evolution. Dallo scorso fine settimana è infatti a listino in Italia il rivoluzionario maxi-scooter tedesco ad alimentazione integralmente elettrica. Ottima l’autonomia di marcia, fino a 100 km, e difficilmente uno scooter fa di più ogni giorno. Merito delle batterie ultra efficienti, che recuperano energia nelle fasi di rilascio e di frenata.

Nuovo BMW C Evolution dispone di un innovativo sistema di azionamento elettrico, grazie a un gruppo motore oscillante con ammortizzatore e con raffreddamento ad acqua. La potenza nominale è di 15 CV, ma il maxi BMW sviluppa una potenza di picco di 48 CV e raggiunge i 120 km/h di velocità massima. Le accelerazioni sono analoghe a quelle dei maxi-scooter tradizionali con motori a combustione interna, come in casa BMW i due recenti C 600 Sport e C 650 GT, il cui design ispira chiaramente anche l’elettrico C Evolution, che ha baricentro basso e una ciclistica agile e maneggevole, ben coadiuvata da pneumatici Metzeler Feelgreen. Come su tutte le moto e scooter BMW, anche qui l’ABS fa parte della dotazione di serie, e sempre di serie sono le luci diurne a LED.

Veicolo di nicchia, BMW C Evolution costa 15.750 euro. Rientra però nella categoria dei veicoli che emettono fino a 50 g/km di CO2 e beneficia quindi degli incentivi ministeriali che scattano domani 6 maggio. Prevedono un contributo pari al 20% del prezzo del veicolo, nel caso in questione 2.544 euro di sconto, al netto di imposte.