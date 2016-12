MV Agusta rinnova la Brutale 1090

Lʼevento è anche un raduno, con la novità che sarà allʼinsegna della… lentezza. Sabato infatti le MV Agusta partiranno da Schiranna per raggiungere Cascina Costa e il suo museo e rientro poi nel centro di Varese per l'aperitivo di benvenuto nell'ambito del road show "Velocità e Lentezza" . Una rassegna organizzata da Città dei Motori, Polizia di Stato e Rai Isoradio per coniugare le eccellenze enogastronomiche del territorio con quelle motoristiche. Più adrenalinica la domenica, visto che accanto alle moto della Casa varesina ci saranno anche alcune Mercedes AMG , azienda partner di MV Agusta. Quanto alla lotteria, il primo premio è unʼedizione unica della MV Agusta Turismo Veloce .

Sul fronte del prodotto, MV Agusta ha rinnovato di recente la Brutale 1090. La naked 4 cilindri presenta nuove tonalità bianco pastello e nero intenso, entrambe opache e polarizzanti. Sulla versione nera i fregi identificativi sono in colore fluo, per la bianca il contrasto è giocato con il rosso del telaio e dei tralicci. La versione Brutale RR ‒ che sviluppa 158 CV e non i 144 delle ordinarie ‒ svela invece una soluzione bicolore nero/grigio avio metallizzato o grafite metallizzato e bianco Ice perlato. Di serie la moto ha lʼABS e il controllo di trazione regolabile su otto differenti livelli di intervento, mentre le pinze freni anteriori radiali sono Brembo. I prezzi della MV Agusta Brutale 1090 sono di 14.610 Euro per le versioni normali e di 18.640 per la RR.