MV Agusta, 70 anni al top della sportività

Non ci poteva essere occasione migliore per festeggiare i 70 anni di storia . MV Agusta torna da Philip Island con la doppietta di Jules Cluzel e Lorenzo Zanetti nel Mondiale Supersport . Con le loro F3 RC , i due piloti del team MV Agusta Reparto Corse hanno fatto il vuoto nel primo gran premio della stagione in Australia, dove ha corso (con minor fortuna) anche la F4 RC nel Mondiale Superbike.

Le moto della Casa di Schiranna esibivano anche la nuova grafica tricolore studiata per il 70° compleanno, e che include il logo Mercedes-AMG, dalla fine dello scorso anno socio importante di MV Agusta. Che in questo lasso di tempo ha incarnato la sportività italiana al massimo livello, conquistando qualcosa come 75 titoli iridati! Nata ufficialmente il 13 febbraio del 1945, come ramo d'azienda dedicato alle motociclette della Costruzione Aereonautiche Giovanni Agusta, lʼazienda varesina produsse la sua prima moto ‒ la MV Agusta 98 ‒ a inizio 1946 e già a ottobre di quellʼanno vinse la sua prima gara. Il primo titolo mondiale fu conquistato dal britannico Cecil Sandford, mentre Carlo Ubbiali fu il primo italiano iridato nel 1955. Poi arrivò John Surtess, che in sella alla MV Agusta 4 cilindri vinse 7 titoli prima di passare alla Formula 1 e vincere, nel 1964, il mondiale con la Ferrari.