Multistrada 950, il turismo secondo Ducati

Le chiamano “multibike” e sono le moto capaci di tutto. Solide, versatili, vere tuttofare che possono andare in città come in fuoristrada, e sopratutto permettono di fare della moto il mezzo ideale per una vacanza in libertà. Ducati ha in casa una campionessa del genere, la Multistrada 1200 e la variante Enduro, ma adesso le affianca la più piccola Multistrada 950, non meno versatile però.