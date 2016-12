Ducati Multistrada 1200 Enduro, anima wild

Ducati Multistrada 1200 Enduro rappresenta lʼanima wild con la quale Ducati entra nel mondo delle maxienduro , in grado di resistere alle sollecitazioni della guida in fuoristrada con le sue ruote a raggi da 19 pollici davanti e da 17 dietro. Ma soprattutto con le sospensioni elettroniche semi-attive Sachs (anteriore e posteriore) e di serie l’ABS Cornering, le luci Cornering che seguono la svolta in curva, il Ducati Traction Control e il Ducati Wheelie Control , fino al nuovo sistema di assistenza alle partenze in salita, prima Ducati a introdurlo. Il design è stato rivisto in funzione di questa versatilità, è alla già maestosa figura della Multistrada aggiunge vari particolari di derivazione offroad.

Il motore è il Testastretta Desmodromico di grande affidabilità in casa Ducati, sviluppa 160 CV, 136 Nm di coppia massima ed è omologato Euro 4. Lʼelettronica Bosch misura in marcia gli angoli di beccheggio e rollio, oltre alle accelerazioni lungo 3 assi, permettendo di alzare gli standard di prestazioni e sicurezza. Il centauro ha a disposizione 4 differenti Riding Mode: Enduro, Touring, Sport e Urban. Una moto come questa, per viaggiare in tutto comfort, non poteva mancare del sistema multimediale per integrare le funzioni dello smartphone, grazie alla nuova Multistrada Link App (disponibile per iOS e a breve per Android). Proposta in tre colori ‒ Rosso Ducati, Grigio Phantom e Bianco seta ‒ la Multistrada 1200 Enduro costa a partire da 20.990 euro.