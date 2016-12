8 novembre 2016 10:00 Multistrada 950 e 1200 Superleggera Antipasto ricco di Eicma ieri sera a Milano

I fuochi dʼartificio erano annunciati e non sono mancati ieri sera al Teatro Nazionale di Milano per la Ducati World Première 2017. Un antipasto succoso per lʼEsposizione internazionale della moto (Eicma), che giovedì prossimo aprirà alla Fiera di Milano-Rho i battenti per il pubblico delle due ruote. Tantissime le novità, dalle gamma Multistrada e Monster fino alla 1299 Superleggera, passando per Scrambler.

La prima, grande sorpresa è lʼarrivo della Multistrada 950, una moto inedita, che amplia la gamma della maxi-tourer Ducati con un modello dʼingresso versatile e facile da guidare. Omologato Euro 4, il bicilindrico Testastretta 11° di 937 cc sviluppa 113 CV. Quanto alla più grande Multistrada 1200, la novità è corposa: il motore Testastretta DVT si rinnova con un airbox differente nella zona di aspirazione e una nuova calibrazione del motore, che permettono al bicilindrico un’erogazione più piena ai medi regimi. Altra versione inedita è la Pikes Peak, che rafforza la famiglia Multistrada, già allargata questʼanno con lʼarrivo della versione 1200 Enduro. Tutta la gamma dispone di ABS Cornering, del Ducati Wheelie Control e del sistema Bosch che misura gli angoli di rollio e beccheggio per elevare gli standard di sicurezza alle alte prestazioni.

Sbalorditiva alla premiere milanese di ieri sera è stata poi lʼapparizione della Ducati 1299 Superleggera, che porta il mondo delle supersportive stradali a un livello mai raggiunto prima. Pesa appena 152 chili, merito del telaio, del forcellone, del telaietto e delle ruote realizzate in fibra di carbonio. E questa leggerezza le combina con la potenza dei 215 CV scaricati a terra dalla versione più performante del motore desmodromico Superquadro, un Euro 4 che è anche il bicilindrico più potente mai prodotto di serie. Inedito è pure il pacchetto elettronico, che utilizza il sistema di piattaforma inerziale a sei assi per gestire i controlli elettronici, dal Ducati Traction Control EVO (DTC EVO) al Ducati Slide Control (DSC), che garantisce performance ancora più elevate in uscita di curva.