Il fascino giovanile di Ducati SuperSport

Dinamica ma dalla guida facile, la nuova Ducati SuperSport è una sportiva stradale giovane e divertente, agile in città e comoda in autostrada, emozionante in pista nella versione SuperSport S. Una moto versatile, ideale per la guida di tutti i giorni, ricca di contenuti tecnici, a cominciare da quelli per la sicurezza attiva inclusi nel Ducati Safety Pack (ABS Bosch e Ducati Traction Control). Il motore è il bicilindrico Testastretta 11° da 937 cc, che eroga 113 CV, ben modulabili in base ai tre Riding Mode: Sport, Touring e Urban. La posizione in sella è confortevole per pilota e passeggero, mentre la protezione aerodinamica è assicurata dal plexiglass regolabile in altezza. La versione SuperSport S è equipaggiata con sospensioni Öhlins. Con la promessa di un buon rapporto qualità/prezzo e lunghi intervalli di manutenzione, la Ducati SuperSport arriverà a marzo 2017.