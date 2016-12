10 giugno 2016 09:10 Ducati Multistrada, la parola a Casey Stoner Il test del campione australiano al Mugello

“Che bello guidare la Multistrada 1200 Enduro!”. E se a dirlo è un pilota di moto da corsa come Casey Stoner, poco avvezzo alle andature da mototurista della domenica, allora cʼè da credergli davvero. Certo Stoner è un ducatista doc, oggi collaudatore ma campione del mondo 2007 nella MotoGP con la Desmosedici rossa di Borgo Panigale, però è uno che alla moto chiede gas e soltanto gas, e la Multistrada invece è una maxi-enduro, con un carattere tutto diverso.

In questo video vediamo il campione australiano tra le colline del Mugello, su un percorso in parte stradale e in parte off-road, non privo dʼinsidie. Qui ha provato la Multistrada 1200 Enduro, affermando: “Mi piace moltissimo! La posizione di guida è quasi migliore di quella delle off-road. Quando guidi la Multistrada 1200 Enduro non ti stanchi; sugli sterrati pieni di buche o su vere e proprie pietraie questa moto è incredibilmente stabile. Quando vuoi cambiare traiettoria, la moto risponde facilmente e con precisione. Sembra grande quando la guardi, ma poi guidandola la sensazione non è così. È una moto davvero speciale e non ha limiti, ti puoi divertire sia sulla strada sia sullo sterrato, e puoi trasportare tanti bagagli quando fai i lunghi viaggi. È la migliore soluzione per molte situazioni diverse. Sono rimasto davvero impressionato”.

Ducati sta investendo molto sulla sua grande enduro turistica, che sarà protagonista (come Stoner del resto) alla World Ducati Week di Misano il prossimo 1-3 luglio. Unʼedizione speciale del maxi raduno biennale, perché cade questʼanno nel 90° anniversario della nascita dellʼazienda. E attorno alla Multistrada Ducati ha appena lanciato una collezione di abbigliamento e accessori dedicati: dalle giacche e i pantaloni (realizzati in collaborazione con Scott) ai trolley, fino al casco integrale Explorer by Arai, con calotta in fibra ScLc, leggera e resistente, e prese dʼaria per favorire la traspirazione. Un casco che costa 699 euro, ma che consente di inserire i Goggles Explorer, le cui lenti assicurano una protezione totale dai raggi UV.