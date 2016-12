30 giugno 2016 08:00 Misano in festa per i 90 anni Ducati Dal primo a 3 luglio il grande raduno mondiale

Sul circuito di Misano Adriatico dedicato a Marco Simoncelli, la Superbike ha appena ripiegato la bandiera a scacchi che già la carovana di Borgo Panigale, col suo seguito di appassionati da tutto il mondo, è in rapido avvicinamento. Da festeggiare, nel primo fine settimana di luglio, c’è un compleanno importante: la Ducati spegnerà 90 candeline.

World Ducati Week 2016 1 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 2 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 3 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 4 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 5 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 6 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 7 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 8 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 9 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 10 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 11 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 12 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 13 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 14 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 15 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 16 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 17 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 18 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa World Ducati Week 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il World Ducati Week 2016 è più di una festa sulla Riviera romagnola, più di un raduno o un ritrovo di fan. È uno di quegli eventi di cui si dirà: “io c’ero!” Il conto alla rovescia è già partito, i ducatisti di tutto il mondo scaldano i motori e a Borgo Panigale hanno deciso di far le cose in grande, con un programma che non vi lascerà nemmeno un attimo di respiro tra feste, parate in moto, spettacoli, concerti e gare in pista con i piloti Ducati: nomi del calibro di Stoner, Iannone, Dovizioso, Capirossi. In fabbrica per lʼoccasione è stato riaperto il Museo Ducati ristrutturato a nuovo, ma il cuore della festa sarà dentro il circuito di Misano, perché la passione e la storia Ducati nascono dalle corse e dalla velocità, sebbene oggi le Ducati siano diventate anche un modo di essere e spostarsi su due ruote più trasversale: a dirlo è il fenomeno Scrambler.

Al WDW di due anni fa (lʼevento ha cadenza biennale), Scrambler era soltanto un nuovo modello che potevi vedere per la prima volta dentro un container giallo. Una moto scanzonata, furba, ma anche pratica e di moda ormai… Oggi “la marea gialla” sarà parte del colore e della festa Ducati con la prima Scrambler Reunion della storia. Tanti gli appuntamenti che Scrambler si porta dietro, insieme alla Land of Joy come lo schiuma party tra gli scivoli e le piscine dell’Aquafan, e diventerà un tutt’uno con la Notte Rosa in Riviera romagnola, o la Flat Track school per imparare a derapare. Una Ducati con il manubrio largo, che sembra arrivata dritta dritta dagli anni 70, come se non avessero mai smesso di farla, e che adesso si rivolge a motociclisti vecchi e nuovi come stanno facendo Multistrada Enduro e XDiavel.