I 90 anni di Ducati da Borgo Panigale al mondo intero

Il 2016 è dunque un anno speciale per Ducati , un fiorire di appuntamenti che va dal giro del mondo alle attività del museo, fino al WDW di Misano Adriatico. A proposito di museo, quello Ducati è il secondo più visitato di Bologna, con 40 mila presenze lʼanno ! Da tre anni lʼazienda è finita nellʼorbita Audi e i risultati in termini di gestione economica sono ottimi: lo scorso anno la Casa ha stabilito il suo record di vendite: 54.800 moto, e questʼanno si stima di superare le 60 mila unità. Ma accanto alla storia industriale cʼè quella sportiva, con i tanti successi che vanno dal Mondiale di Lucchinelli in Superbike nel 1988 fino al trionfo di Casey Stoner nella MotoGP del 2007 . Lʼalbo dʼoro Ducati nel Mondiale SBK consta di 17 titoli Costruttori e 14 Piloti.

Per celebrare i 90 anni, Ducati ha anche organizzato un grande tour intorno al mondo, che partirà a inizio luglio da Borgo Panigale. Attraverserà poi l’Europa per proseguire lungo la leggendaria Transiberiana, toccando Russia, Mongolia, Cina. Da lì lʼimbarco per il Giappone, prima di approdare negli Stati Uniti e rientrare in Europa, con una conclusione dʼobbligo sul passo della Futa, amatissimo itinerario dei mototuristi e dove Ducati testa molte delle sue moto. Il rientro a Borgo Panigale è previsto per il 15 dicembre 2016, dopo 30.000 km percorsi da 7 piloti-tedoforo (nellʼanno delle Olimpiadi ci sta) in sella alla nuova Multistrada 1200 Enduro. E tutti possono candidarsi al ruolo di pilota-tedoforo sul sito www.ducati.it/globetrotter_90.do.