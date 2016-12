Ducati, i valori di famiglia sulla Hypermotard 939

Il punto di partenza è il divertimento e per seguirlo Ducati ha puntato su agilità e leggerezza. La nuova gamma Ducati Hypermotard 939 (tre moto in tutto) nasce per soddisfare questʼobiettivo, regalare piacere di guida a pieʼ mani, per centauri esperti forse, ma comunque con ancora la voglia di divertirsi seduti in sella. Una gamma che si articola in tre modelli: Hypermotard 939, Hypermotard 939 SP e la tourer Hyperstrada 939.