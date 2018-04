Eagle Days Moto Guzzi, la primavera è dolce

Tornano gli Eagle Days di primavera, il grande porte aperte negli showroom Moto Guzzi per scoprire, provare e comprare una nuova moto della Casa dellʼAquila. Per tutta la settimana, fino a domenica 22 aprile, le concessionarie aderenti resteranno aperte, ma le promozioni speciali Moto Guzzi andranno avanti fino al 31 maggio 2018 .

Gli Eagle Days 2018 sono dedicati in particolare alle versioni “settemmezzo” dell’azienda di Mandello. Perché è questa la gamma che più si è arricchita di modelli e versioni negli ultimi tempi. La nuova Moto Guzzi V7 III ha visto l’arrivo delle versioni Carbon , Milano e Rough , tutte beneficeranno di 300 Euro di vantaggi , che vanno dallo sconto sul prezzo della moto o degli accessori al contributo sullʼassicurazione, fino alla supervalutazione dell’usato o rottamazione (anche combinati tra loro). Al loro fianco le già note Stone , Special e Racer , e per le prime due i vantaggi salgono fino a 500 Euro.

Naturalmente gli Eagle Days Moto Guzzi coinvolgono anche gli altri modelli del brand, come le easy cruiser leggere V9 Roamer e V9 Bobber Model Year 2018. Recentemente aggiornate nello stile e nelle dotazioni comfort, vengono proposte con ben 1.000 Euro di vantaggi. Ma cʼè unʼaltra sorpresa nella primavera Moto Guzzi ed è “Open Stage”, il primo contest Moto Guzzi dedicato alla musica. Si rivolge per lo più alle band e a chi ama le esibizioni live, e dà la possibilità di salire sul palco del Siren Festival, in programma a Vasto dal 26 al 29 luglio. Per iscriversi occorre recarsi presso i concessionari Moto Guzzi aderenti all’iniziativa. Tutti i dettagli sul sito Internet www.openstage.motoguzzi.com.