Moto Guzzi V9 Bobber Open House

Col suo look “total black”, che ne mette in risalto il carattere e ne enfatizza le rifiniture, la custom sportiva dellʼAquila si presenta adesso con finiture scure e nere opache, mettendo da parte le cromature brillanti. A ingentilire il nero dei fianchetti e del serbatoio del carburante ci sono soltanto alcuni eleganti richiami grafici in giallo e rosso. Colori “dark matt” anche per il gruppo di scarico, gli specchietti e i parafanghi in metallo, quello posteriore accuratamente accorciato, e per i cerchi da 16 pollici finemente decorati col logo Moto Guzzi in grigio. In linea con le aspettative di una bobber, la gomma anteriore ha la spalla maggiorata (130/90).