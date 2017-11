Moto Guzzi lancia le nuove V7 III e V9

La nuova Moto Guzzi V7 Stone esprime lʼanima dark e ha grafiche total black che spiccano tra le tante cromature. Il design più classico appartiene invece alla Special , e lo si vede bene dalla fascia colorata sui fianchetti sottosella e dalle ruote a raggi. La Racer rappresenta invece lʼanima sportiva di Moto Guzzi , sebbene datata, perché lʼAquila lasciò le corse nel 1957 dopo aver vinto 15 titoli mondiali e 11 Tourist Trophy. A queste tre versioni si aggiunge poi la serie speciale Anniversario , che a Mandello sarà prodotta in 750 esemplari.

Il motore della Moto Guzzi V7 III resta il bicilindrico di 744 cc, che però rispetta ora lo standard Euro 4 . I collettori di scarico a doppio tubo e le teste motore hanno dimensioni maggiori e ciò ha permesso di aumentare la potenza del 10%, a 52 CV, anche se a listino cʼè pure la versione depotenziata per chi ha la patente A2. Tra le novità tecniche, la nuova coppia di ammortizzatori Kayaba e la sella un poʼ più bassa a 770 mm da terra . Nella dotazione di serie della bicilindrica media lariana ci sono lʼABS e il Traction Control. I prezzi della V7 III partono da 8.490 euro .

Accanto alla storica V7, Moto Guzzi ha rinnovato anche la gamma V9, nei due distinti caratteri della Roamer e della Bobber. Le easy cruiser leggere di Mandello hanno subito pochissimi ritocchi estetici, ma hanno rafforzato ciascuna la propria personalità: custom la V9 Roamer e cruiser di carattere la V9 Bobber. Entrambe sono spinte dal bicilindrico di 850 cc da 55 CV, Euro 4 anche questo, che eroga eccellenti prestazioni di coppia e di conseguenza buone fluidità e prontezza. Anche questa moto è proposta in versione depotenziata per chi ha soltanto la patente A2. Il prezzo della nuova V9 Roamer è di 9.990 euro e per la V9 Bobber di 10.390 euro.