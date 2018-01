Moto Guzzi V7 III Carbon, lʼultima Special

La fibra di carbonio è il dettaglio che qualifica la Moto Guzzi V7 III Carbon. Tante le finiture in questo materiale, come i parafanghi accorciati e rifilati e i fianchetti laterali, per un colore nero opaco dominante che spiega il nome di questa moto. A contrasto spiccano i dettagli di colore rosso della pinza freno anteriore Brembo e dei loghi sui fianchetti e sul serbatoio. Originale sì, ma che monta sempre il classico bicilindrico di 744 cc Euro 4 da 52 CV di potenza . Dopo le tre versioni già note della gamma V7 III ‒ Stone, Special, Racer ‒ la Carbon esprime al meglio il desiderio di personalizzazione, crescente anche in Guzzi, soprattutto nel target più giovanile e dinamico.

Esclusiva di questo modello è la sella realizzata con un rivestimento in Alcantara idrorepellente e rifinita con impunture rosse. Il tessuto è ideale per lʼutilizzo outdoor anche in stagioni spesso bagnate dalla pioggia. Tra le altre prerogative della V7 III Carbon ci sono il tappo del serbatoio in alluminio e con serratura e il numero di serie collocato sulla targhetta posta sui riser del manubrio. Moto Guzzi produrrà soltanto 1921 esemplari di questa limited edition, a ricordo dellʼanno di nascita dellʼazienda, prossima ormai al centenario. E una prima occasione per autocelebrarsi lʼavra il prossimo fine settimana al Motor Bike Expo di Verona.