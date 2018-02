21 febbraio 2018 10:00 In Sardegna con Moto Guzzi (e la moto è gratis) Il prezzo del viaggio scontato se si compra una moto

I guzzisti veri sono già sulla scaletta dellʼaereo. Quello che da Fiumicino o da Linate li porterà a Cagliari e qui le navette li porteranno allʼIs Molas Golf Resort, incantevole luogo di ritrovo di uno dei tour più ambiti dai centauri di tutto il mondo. Da qui, dal primo al 4 marzo, si svolge la terza edizione della Moto Guzzi Experience.

Quattro giorni “on the road” nel sud selvaggio e bellissimo della Sardegna. Quattro itinerari per percorrere 750 km in sella alla Moto Guzzi dei propri sogni, uno dei modelli 2018 messi a disposizione dei partecipanti per scoprire la bellezza dellʼisola nella sua cornice forse più naturale, fatta di coste e mare blu cristallino, panorami e profumi unici, esaltanti, e assaporare i piatti della cucina sarda. Lʼoccasione per i guzzisti è unica: Moto Guzzi riserva loro lʼopportunità di scontare il costo del tour (805 euro) dal prezzo di acquisto di una nuova moto della gamma 2018. Basta portare la passione, le moto le porta la Casa dellʼAquila direttamente da Mandello del Lario.

Tante le bellezze da incontrare. Nella prima giornata ci si avventurerà per circa 120 km nellʼentroterra a nord di Is Molas, per poi scendere a sud verso Teulada e proseguire poi sulla strada interna SP 70 fino alle Grotte di Is Zuddas. La seconda giornata guarda a ovest, con destinazione Sant’Anna Arresi prima e poi il Porto dellʼisola di Sant’Antioco. Si proseguirà poi per ammirare i panorami mozzafiato fino a Portoscuso e Gonnesa, fino allʼIsola Pan di Zucchero e alle Antiche Miniere. Pranzo a Buggerru e poi ancora in sella fino a Fluminimaggiore e Iglesias, per poi rientrare a Is Molas.