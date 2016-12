Mercedes GLC, che “curve”!

Mercedes rafforza la sua presenza nel segmento crossover con lʼinedito GLC . Va a inserirsi tra lʼaggressivo e giovanile GLA e il top di gamma GLE e prende il posto di Mercedes GLK , rispetto al quale ha linee meno squadrate e più morbide, più in armonia coi criteri di stile degli ultimi crossover della stella. Non è certo un caso che la premiere internazionale di Mercedes GLC sia avvenuta nella factory Hugo Boss , a marcare lo stile dei nuovi prodotti partoriti a Stoccarda.

Il design mette in mostra il family feeling con gli ultimi crossover Mercedes: il frontale con la grande stella al centro della calandra cita il piccolo e moderno GLA, mentre la coda riprende i motivi della Classe C Station Wagon. Il risultato è un Cx di 0,31 che rappresenta un dato eccezionale per la categoria. Più leggero di 80 kg rispetto alla GLK, nuovo Mercedes GLC promette maggior dinamicità e sarà disponibile sia a trazione anteriore che integrale. Il paraurti con protezione sottoscocca integrata è offerto in tre varianti: base, ottimizzata per la guida in fuoristrada con un angolo di attacco maggiore e versione AMG più sportiva. Il vano di carico dietro i sedili posteriori è cresciuto di 80-110 litri, raggiungendo i 580 litri di capacità. Nella dotazione del crossover tedesco ci saranno le sospensioni pneumatiche Air Body Control a più camere.