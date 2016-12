Le due anime di Mercedes GLE Coupé

08:00 - Sarà pronto per lʼestate il nuovo crossover di gamma alta Mercedes. Il suo nome è GLE ed è un veicolo maestoso e sportivo, che mette insieme due anime apparentemente contrapposte, quelle dei coupé e dei Suv. Per Mercedes è lʼennesima sfida di design proposta negli ultimi anni (vedi CLA e CLS e le rispettive varianti Shooting Brake). La vettura ha il compito di affrontare la BMW X6 e lo fa con uno spirito che predilige quello delle coupé sportive della Casa della stella, a scapito della versatilità dei Suv.

Il nuovo crossover tedesco non mancherà di qualità offroad, con versioni a trazione integrale 4Matic e le più evolute trasmissioni automatiche di casa Mercedes, come la 9G-Tronic a 9 rapporti che debutta sulla versione GLE 450 AMG. Lʼassetto di guida è poi alto come su un vero Suv (e la visibilità pure) e gli spazi interni sono propri di questo segmento, ma quando si guarda alla gamma motori allora si scopre per intero lʼuniverso sportivo delle “frecce dʼargento”, basti pensare proprio alla versione GLE 450 AMG che promette una potenza di circa 600 CV! Il crossover disporrà poi del sistema di gestione della dinamica di marcia Dynamic Select e dello sterzo diretto sportivo. La nuova Mercedes GLE Coupé saprà essere disponibile anche a un pubblico più ordinario, con motori diesel e benzina, anche se è bene chiarire che la potenza minima è di ben 258 cavalli!