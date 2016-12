Mercedes GLE star di Jurassic World

16:10 - Arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 12 giugno, ma lʼattesa è già spasmodica. È Jurassic World, lʼultimo episodio della saga creata 22 anni fa da Steven Spielberg per la Universal e questa volta sarà in 3D. Insieme ai dinosauri del giurassico, la vettura star del film è la Mercedes GLE, lʼoriginale crossover un poʼ Suv e un poʼ Coupé che presto vedremo sulle nostre strade.

È la conferma di un legame che dura anchʼesso da 22 anni, quello tra Mercedes e la Universal Pictures. Inoltre nel 1997, nel film Lost World sempre della saga seguita a Jurassic Park, lʼauto protagonista era una Mercedes Classe M. Il nuovo Jurassic World rappresenta lʼoccasione giusta per mostrare a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo il nuovo crossover Mercedes. Ma in questi giorni a Detroit (il 17 gennaio apre il salone internazionale) la GLE sarà esposta anche nella versione top di gamma GLE 450 AMG Sport, proprio la protagonista del film in 3D diretto da Colin Trevorrow. Tornando al Salone di Detroit, vi sarà esposta anche la prestazionale versione GLE 63 Coupé, insuperabile dal punto di vista dinamico per la potenza del motore V8 biturbo AMG di 5,5 litri, la cui potenza raggiunge i 585 CV! Un crossover high-performance con sospensioni attive e trazione integrale.