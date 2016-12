Mercedes Classe G sulla cima del K2

Pendenze del 100%, salite al 54% e la capacità di guadare corsi dʼacqua profondi 60 cm. Pochi veicoli possono affrontare percorsi così ardui come Mercedes Classe G, che dalla tranquilla Svizzera ha raggiunto il K2 nel bel mezzo dellʼAsia centrale. La seconda montagna più alta della terra e, per gli esperti di ottomila, la più difficile. A compiere lʼimpresa lʼextreme sportsman Mike Horn, già velista in tante avventure, in compagnia degli alpinisti Fred Roux e Köbi Reichen.