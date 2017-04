3 aprile 2017 09:30 Mazda MX-5 RF, il tetto ora è rigido Arriva in Italia il nuovo modello

La primavera è arrivata e, salvo qualche giornata uggiosa, è già prorompente per mitezza in tutto il Belpaese. Pensare a una spider è quindi logico in questa stagione e Mazda vi propone non un modello qualsiasi, bensì la roadster più venduta al mondo: la MX-5. Però nella nuova versione RF con hard-top, cioè il tetto rigido che si apre e chiude elettricamente in soli 13 secondi.

Alla quarta generazione di prodotto (e con più di un milione di modelli venduti alle spalle), la Mazda MX-5 RF ‒ sigla che sta per Retractable Fastback ‒ si presenta con lʼhard top, ma anche con una linea del padiglione a goccia da mozzare il fiato a chiunque si trovasse ad osservarla. Il tetto elettrico è suddiviso in tre sezioni ed è apribile anche in movimento. In tanti anni lʼauto non è mai venuta meno al suo concetto originario e lʼassetto è sempre bassissimo, come la seduta di guida, per una configurazione motore anteriore centrale e trazione posteriore che si conferma anche per questa inedita versione. La nuova Mazda MX-5 RF è più leggera e di ben 100 chili rispetto alla serie precedente.

Due i motori previsti, entrambi nuovi e benzina Euro 6: il 1.5 da 131 CV (sostituisce il vecchio 1.8) e il 2.0 da 160 CV, con cambi manuali a 6 marce. Novità assoluta è lʼopzione per un cambio automatico Skyactiv Drive a 6 rapporti. Sul motore 2.0 ci sono inoltre il sistema i-stop di spegnimento automatico al minimo (con riavvio in mezzo secondo) e il sistema di recupero dellʼenergia in frenata i-Eloop. Lʼabitacolo molto arretrato è stato profondamente rinnovato, e con esso lʼergonomia di volante, cambio e pedaliera. Gli interni in pelle nappa e il tetto nero lucido esprimono bene lʼindole sportiva della spider Mazda, proposta in tre allestimenti ‒ Evolve, Exceed e Sport ‒ e a prezzi che partono da 28.000 euro.