Mazda MX-5 Levanto, omaggio al surf

Una spider è già di suo unʼauto per lʼestate. Se poi il cofano riproduce i colori di un tramonto sul mare, beh allora la simbiosi tra le decappottabili e lʼestate è perfetta . Nasce così la Mazda MX-5 Levanto , un “pezzo unico” realizzato da Garage Italia Customs , lʼatelier di design fondato da Lapo Elkann che non smette di re-inventare le auto con i crismi della più esclusiva originalità.

Lʼincontro tra Mazda e Garage Italia Customs non è casuale . Segno di una creatività e unʼattenzione per il design che sono state sempre la cifra della Casa giapponese (lʼarte del Takumi come fattura artigianale), mentre i “Maestros” dellʼazienda di design italiana sanno customizzare le automobili oggi con unʼenergia e unʼesclusività senza pari. Basata sulla quarta generazione della spider più venduta al mondo , la MX-5 Levanto omaggia la perla del Levante ligure , considerata da molti la patria Italiana del surf . A ispirare la vettura è infatti il famosissimo film “Endless Summer” di Bruce Brown del 1966 , che a 50 anni dallʼuscita è ancora considerata una delle migliori pellicole sul surf.

La customizzazione della MX-5 Levanto si basa sul particolare colore della carrozzeria, un acceso tono arancio che sfuma nell’indaco all’altezza della linea di cintura. In pratica sono i colori dei lunghi tramonti estivi (endless sunset). Il look si completa poi col set di cerchi da 17 pollici Diamond Cut. Gli interni richiamano il dualismo cromatico degli esterni, con un rivestimento in denim giapponese per cruscotto, pannelli porta e selleria, cui è abbinato il tessuto Alcantara azzurro nautico per le sedute, con cuciture a contrasto arancioni.