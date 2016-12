Mazda MX-5 RF, la spider infinita

Ecco le prime immagini della nuova, bellissima Mazda MX-5 RF , sigla che sta per “retractable fastback”. La spider più venduta al mondo, “prestata” anche a Fiat per la produzione della nuova 124 Spider , si caratterizza per una novità: il tetto rigido ritraibile , che si apre o chiude anche in movimento in soli 12 secondi. Segno della vitalità e del modo di concepire automobili di Mazda, non convenzionale e mai banale.

La quarta generazione della Mazda MX-5 è stata appena premiata sia come World Car of the Year per il 2016 che per il World Car Design of the Year. È la prima vettura al mondo a conquistare contemporaneamente i due prestigiosi riconoscimenti globali, mentre già la Mazda 2 aveva vinto nel 2008 il titolo di Auto dellʼAnno mondiale. La spider è unʼauto che non smette di stupire, a distanza di decenni, e questa variante RF ha ritraibile non soltanto il tetto rigido, ma anche il lunotto, per un meccanismo sofisticato che preserva tutta la dinamicità delle nuove linee della roadster e mantiene la stessa capacità del bagagliaio della versione con capote in tela. Il plus è l’esperienza di guida, puro piacere, ma questo è nel Dna della spider nipponica.