20 settembre 2017 Le frecce di Ford sempre a bersaglio in Europa Dalla Fiesta alla Mustang, passando per il Suv EcoSport

Quando si parla di costruttori tedeschi, si omette spesso il nome di Ford. È un errore, perché Ford è di casa in Germania dal 1930, quando posò la prima pietra della sede e dello stabilimento di Colonia. Prima dellʼavvento di Hitler! Nel 1945 avviò poi le operazioni in tutta Europa come Ford Werke, sedendo di fatto tra i costruttori tedeschi sin dagli albori dellʼindustria motoristica di massa nel Vecchio Continente.

Una premessa per dire che al Salone di Francoforte Ford ci tiene particolarmente, nonostante la globalizzazione e le vie della produzione sparse ai quattro angoli del pianeta. È qui che presenta le sue novità più importanti e lʼedizione 2017 non fa eccezione. La star è la nuova Mustang, che lanciata ufficialmente sui mercati europei nel 2015 ha già conquistato 30 mila clienti. E poi cʼè la nuova serie del Suv compatto EcoSport, il raffinato MPV premium Tourneo Custom, lʼedizione limitata del pick-up Ranger Black Edition, oltre alle varie novità che riguardano le gamme best-seller Fiesta e Focus. Fiesta che è sempre prodotta in Germania, a Colonia proprio, mentre Focus e le varianti C-Max e Grand C-Max escono dalle linee di Saarlouis.

Fiore allʼocchiello della gamma Ford è naturalmente la Mustang, la sportiva purosangue che oltre Atlantico è un mito delle quattro ruote. A Francoforte la vettura è proposta col nuovissimo motore V8 di cilindrata 5.0 e 450 CV, cui è abbinato lʼaltrettanto innovativo cambio automatico a 10 rapporti. Unʼauto che è pura emozione, capace di accelerare da 0 a 100 in meno di 4 secondi! Ha le sospensioni adattative MagnaRide che rispondono al millesimo di secondo alle sollecitazioni della strada. La Mustang è anche proposta in una versione più “umana”, con motore EcoBoost di 2,3 litri da 290 CV e anchʼesso col cambio a 10 rapporti automatico.