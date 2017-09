6 settembre 2017 08:00 Ford Tourneo Custom, salotto viaggiante Contenuti di alta classe per la nuova multispazio

Trasformazione in atto in casa Ford. Perché Tourneo, il veicolo multispazio che trae le sue energie dal veicolo commerciale, diventa un monovolume di fascia alta nella versione Custom. Basti gettare uno sguardo dentro lʼabitacolo, per scoprire i 6 sedili singoli configurabili in modalità “conferenza”, per ciascuno dei quali è disponibile una presa Usb e bocchette dʼaerazione ad hoc.

Il nuovo Ford Tourneo Custom è la versione dedicata al trasporto passeggeri della gamma Tourneo e può ospitare fino a 9 passeggeri. Nella versione top ha 6 sedili, con la seconda fila che può ruotare per guardare faccia a faccia chi è seduto nella terza e così improvvisare una riunione di lavoro sul momento. Oppure di farsi una bella chiacchierata o una partita a carte, o riposarsi in tutto relax col proprio passatempo o device digitale preferito. Un monovolume premium, insomma, con la cabina resa più spaziosa ed elegante e tutte le tecnologie che il gruppo Ford usa abitualmente sulle sue vetture, come il sistema Sync3 per i sistemi di connettività e infotainment. Oltre alle 6 porte Usb, ci sono i 10 diffusori del sistema audio e il display touch da 8 pollici.

Ford Tourneo Custom è proposto sul mercato col motore 2.0 diesel EcoBlue, declinato in tre livelli di potenza ‒ 105, 130 e 170 CV ‒ e abbinabile a richiesta al nuovo cambio automatico SelectShift a 6 rapporti. Tra i contenuti di qualità ci sono le sospensioni pneumatiche posteriori, per un viaggio davvero in prima classe, e per la sicurezza il limitatore di velocità intelligente, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni. Ma anche il monitoraggio della corsia di marcia, la stabilizzazione antivento laterale e il controllo adattivo della velocità. Di serie le luci diurne a LED e per la versione top Titanium X i fari Xenon ad alta intensità.