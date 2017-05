28 aprile 2017 08:55 Ford Mustang, la sportiva più amata nel mondo Nel 2016 vendute oltre 150 mila unità

Qual è lʼauto sportiva più venduta al mondo? Usando un pizzico di logica, la risposta non è difficile: nellʼanno 2016 la leadership è andata alla Ford Mustang, immatricolata in oltre 150 mila esemplari. Certo il mercato nordamericano incide per oltre due terzi sul dato complessivo, ma quelle 15.300 Mustang vendute in Europa, nel primo anno in cui ufficialmente la sports car Ford è stata commercializzata, sono un risultato notevole.

Quel che colpisce è soprattutto la longevità della Mustang. Lʼiconica sportiva a stelle e strisce è sulla scena da oltre 50 anni, e non ha mai smesso di conquistare automobilisti e fan. Cʼè un dato che spiega molto del fenomeno Mustang: con 8,4 milioni di like su Facebook è lʼauto più amata del mondo. Questo spiega pure perché, nel 2016, le vendite globali siano state il 6% superiori al 2015. Ma al di fuori degli Stati Uniti, le 45 mila Mustang vendute in 140 Paesi del mondo rappresentano il 100% in più dellʼanno precedente! Nel primo trimestre di questʼanno, in Europa si sono già registrate vendite per oltre 3.600 unità. E non va dimenticato che Mustang è anche lʼauto sportiva più venduta in Cina.

I dati rivelano anche il ruolo di “nicchia” che la vettura gioca in Italia. Sono 500 i connazionali che lo scorso anno lʼhanno comprata, ma in giro se ne vedono di più, per le passate pratiche di importazione parallela che facevano arrivare la Ford Mustang da altri Paesi. Oggi Ford annuncia lʼarrivo di due edizioni speciali della vettura: la Black Shadow Edition e la Blue Edition, pensate per la clientela europea. La prima è spinta dal potente motore V8 5.0 benzina, che sviluppa 421 CV di potenza e 530 Nm di coppia massima, consentendo uno scatto sullo 0-100 in soli 4,8 secondi. Può essere equipaggiata sia col cambio manuale a 6 marce che lʼautomatico.