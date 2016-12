La nuova Volvo V90 è super tecnologica

Per descrivere la nuova Volvo V90 serve partire da una premessa: è la station wagon più spaziosa e tecnologica del mercato. Questo lʼintento della Casa di Goteborg e pare ci siano riusciti, visto che la vettura può già contare su quei primi dispositivi di guida semi-autonoma Pilot Assist che la renderanno contemporanea anche fra 10 anni. E lo stesso vale per la gamma motori, che accoglie pure la versione ibrida plug-in : un motore a combustione termica di benzina e un motore elettrico che, insieme, sviluppano la potenza di 410 CV e garantiscono un’autonomia di marcia di circa 50 km in modalità solo elettrica. Evoluta si preannuncia anche la gamma a gasolio, con la tecnologia PowerPulse concepita per accrescere le performance del motore diesel senza ridurne lʼefficienza.

Non sapremo quale sarà la versione preferita da Ibra, prossimo al passaggio dal PSG al Manchester United di Mourinho, ma di certo la nuova V90 non sarà meno “ricca” dellʼasso svedese (che lʼItalia incontrerà il 17 giugno agli Europei) quanto a dotazioni hi-tech. Di certo la grande wagon Volvo dispone anche del sistema di connettività Apple CarPlay per integrare gli iPhone. Sul mercato italiano la nuova Volvo V90 costa a partire da 56.240 euro per la gamma diesel e da 60.740 euro per quella a benzina.