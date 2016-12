9 gennaio 2016 LʼAmerica festeggia i 75 anni di Jeep Per celebrare i 75 anni, Jeep lancerà le serie speciali “75th Anniversary” per tutti i modelli della gamma

Tutto nacque con la guerra, la II guerra mondiale. Le Jeep erano pensate, progettate e sviluppate per affrontare i terreni più impegnativi che gli scenari di guerra proponevano agli americani. Nel 1941 apparve Willys, ideale veicolo militare con un assetto alto e le quattro ruote motrici. Un valore aggiunto per lʼesercito a stelle e strisce, ma che piaceva anche a chi soldato non era.

leggi dopo slideshow

Inevitabile la svolta. Finita la guerra, quei piccoli fuoristrada furono gettati in pasto alle fameliche voglie di motorizzazione degli americani. Le Jeep divennero un mito e non soltanto oltre Atlantico, basti vedere i vari raduni europei. Per decenni col nome "Jeep" abbiamo identificato i fuoristrada, personalizzando un intero segmento col nome di un marchio commerciale. A distanza di 75 anni, però, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, e nessuno avrebbe creduto negli anni 40 che in futuro Jeep avrebbe fatto parte di un gruppo internazionale con dentro Fiat e Alfa Romeo e Ferrari. Quel che resta è il buon nome di Jeep nel segno della trazione integrale, con una gamma di Suv e fuoristrada che non ha riscontri al mondo.

Per celebrare i 75 anni, Jeep ha pensato a una valanga di serie speciali “75th Anniversary”, proposte su tutti i modelli della gamma. A caratterizzare i modelli le esclusive tonalità di verde militare della carrozzeria, omaggio allʼorigine del brand, ma non mancano peculiarità come i cerchi color bronzo satinato, le finiture esterne color bronzo e arancio, interni rinnovati, il tetto apribile e il badge “75th Anniversary”. I modelli Wrangler e Wrangler Unlimited 75th Anniversary, forse i più vicini ai veicoli militari degli esordi, saranno proposti col sistema di trazione integrale Command-Trac, cerchi da 17 pollici, ganci traino anteriore e posteriore, cofano Power Dome con funzionali prese d'aria e sedili riscaldati in pelle.