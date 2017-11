Jaguar E-Pace, il nuovo piccolo grande Suv

Il design d’ispirazione sportiva introduce per la prima volta nel segmento i cerchi da 21 pollici, ma da record è anche il bagagliaio da 577 litri e il fatto che la E-Pace è la prima Jaguar dotata dell’esclusivo Head-Up Display con tecnologia TFT, con grafica a colori più grande e nitida e che proietta il 66% di informazioni in più sul parabrezza. La Jaguar E-Pace si fa vanto dellʼabitacolo più tecnologico della categoria Suv compatti. Grazie all’hotspot Wi-Fi 4G è possibile collegare fino a 8 dispositivi per fruire di contenuti in streaming, mentre lo schermo TFT full colour ha dimensioni importanti, 12,3 pollici.