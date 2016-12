Ford Italia lancia il grande Suv Edge

08:30 - Grandi, sempre più grandi. Gli Sports Utility crescono e rosicchiano quote di mercato a tutti gli altri segmenti, così Ford non vuol lasciarsi perdere lʼoccasione di commercializzare, anche in Europa e in Italia, il suo Suv più imponente: Edge. Possente, con interni eleganti, la Ford giusta per coloro cui non bastano i modelli EcoSport e Kuga.

Quello che arriva in Italia è la seconda generazione di Edge. La gamma delle motorizzazioni è stata attualizzata ai mercati del Vecchio Continente, prevede infatti il solo 2.0 TDCi turbodiesel nei due livelli di potenza di 180 e 210 CV. Sempre di serie è la trazione integrale intelligente Ford, mentre il cambio automatico Powershift, con levette al volante, è disponibile sulla motorizzazione da 210 CV. Tre gli allestimenti previsti ‒ Plus, Titanium, Sport ‒ per prezzi di partenza di 46.250 euro. Tra gli optional ci sono la telecamera frontale con visuale a 180 gradi, il parcheggio semi-automatico e il sistema di frenata automatica con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni.

La qualità premium di Ford Edge è ben evidente dai contenuti standard di bordo. La silenziosità di marcia è assicurata dal sistema di riduzione attiva del rumore Active Noise Control (di serie su Titanium e Sport) e dal montaggio di cristalli acustici. Ma già il primo livello Plus offre cerchi in lega da 19 pollici, cristalli posteriori oscurati, fari automatici con funzione antiabbagliamento, climatizzatore automatico bizona, 7 airbag (incluso quello per le ginocchia del guidatore). E ancora il Cruise Control con limitatore automatico di velocità, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio della stanchezza del guidatore. Il sistema di connettività e comandi vocali avanzati è il Sync 2 con touch-screen da 8 pollici.

I più affezionati ai comfort della vita troveranno il bagagliaio che si apre passando sotto il piede, come su Kuga, ma dallʼallestimento Titanium. Questo si caratterizza anche per le barre sul tetto, il volante e i sedili riscaldabili, la telecamera posteriore. La serie Sport si distingue per un’esclusiva connotazione sportiva, basti guardare i cerchi neri in lega da 20 pollici, lʼestrattore posteriore e contenuti tecnici come le sospensioni sportive e lo sterzo adattivo Ford, che modifica in tempo reale il rapporto tra giri del volante e direzione delle ruote per garantire la massima agilità alle basse velocità e più precisione alle andature più sostenute. Di serie anche il navigatore satellitare Sony.