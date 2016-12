19 marzo 2016 Ferrari svela il fascino della GTC4 Lusso Quattro posti e quattro ruote sterzanti

I riflettori sono tutti puntati allʼaltro capo del mondo, in Australia, dove la stagione 2016 di Formula prende il via con le rinnovate speranze dei ferraristi. Ma il Cavallino non coltiva soltanto sogni sportivi, ha solidi progetti industriali cui dar corpo, come la nuova berlinetta 2+2 posti GTC4 Lusso, che in queste immagini vediamo nella serata di gala di qualche tempo fa a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como.

Una cornice perfetta, perché sede del Concorso dʼEleganza automobilistico più prestigioso al mondo. Qui Ferrari ha voluto presentare a un migliaio di clienti la sua berlinetta nellʼoriginale e inedito color grigio, ma anche nei due toni rosso e bianco, con i piloti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ad accompagnare il presidente Ferrari Sergio Marchionne. La qualità dinamica più significativa della GTC4 Lusso consiste nel sistema a quattro ruote motrici 4RM Evo, che integra per la prima volta le ruote posteriori sterzanti, così che le ruote posteriori sterzino in senso opposto alle anteriori quando la velocità in curva sale, per una miglior trazione e stabilità ma anche performance superiori.