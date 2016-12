6 dicembre 2016 09:20 Countryman, lʼidea “grande” di MINI Adesso anche ibrida plug-in

MINI ha tolto i veli alla seconda generazione della Countryman, il suo modello più grande e versatile. Carrozzeria 5 porte e 5 posti veri a bordo, con un look da elegante crossover che non disdegna i territori off-road, la Countryman è stata adesso ulteriormente ingrandita (20 cm di maggior lunghezza) e per spaziosità e abitabilità mai una MINI è stata così generosa.

Il modello più grande della Casa inglese consegue poi un primato importante: è la prima MINI ad essere proposta con lʼalimentazione ibrida elettrica plug-in. Si tratta di una versione che a trazione esclusivamente elettrica ‒ ed emissioni zero ‒ fa anche 40 km. Nuova è pure la restante gamma motori a benzina, che conta il 3 cilindri 1.5 da 134 CV e il 4 cilindri 2.0 da 189 CV. Anche la trazione integrale All4 è stata ottimizzata nellʼefficienza. Vettura decisamente tecnologica, la nuova Countryman propone novità come il sistema di azionamento elettrico del cofano bagagliaio, con apertura e chiusura touchless. Davvero originale di presenta poi lʼopzionale “Picnic Bench”, in pratica una panchetta due posti che fuoriesce dal bordo di carico e utilizzabile per sedersi all’aperto.