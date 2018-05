Concorso dʼEleganza di Villa dʼEste 2018

Il rapporto tra motori e cinema è al centro dellʼedizione 2018 dellʼevento. Il tema “ Hollywood on the Lake” intende infatti rendere omaggio alle pellicole che hanno dato risalto ad auto e moto nella lunga storia della settima arte. Sono 51 le automobili presenti e 30 tra motocicli e sidecar , lʼauto più antica risale al 1909 e la moto al 1907, mentre le vetture più giovani sono del 1985. Ben 12 veicoli arrivano dagli Stati Uniti, 7 dall’Italia e altrettante dalla Svizzera. Si contenderanno i premi in base alle 8 categorie. A presiedere la giuria del Concorso è dal 2004 Lorenzo Ramaciotti , storico manager Pininfarina e del gruppo FCA.

Il pubblico potrà ammirare i veicoli storici domenica 27 maggio nel Parco di Villa Erba, dove in serata ci sarà anche la Street Run delle moto in concorso. Le auto e le moto saranno collocate in uno scenario unico al mondo, che comprende l’area del Grand Hotel Villa dʼEste e i vicini Giardini di Villa Erba. Nel Padiglione Centrale di questʼultima sarà anche presentato lo spettacolo “Movie Cars and Bikes” e si potranno ammirare tra lʼaltro la MINI di Mister Bean, le auto originali dei film di James Bond e quelle della serie Mission Impossible. Per tutte le informazioni cʼè a disposizione il sito web www.concorsodeleganzavilladeste.com.