12 settembre 2018 07:50 Citroen C-Zero per lʼIsola dellʼAsinara Quattro city car elettriche a disposizione dellʼEnte Parco

Bella, selvaggia, intatta nei suoi paesaggi interni e col mare cristallino. È lʼAsinara, un tempo carcere di massima sicurezza e oggi finalmente area naturale protetta, istituita nel 1997 e da allora patrimonio da tutelare per la sua specificità faunistica e botanica. In tutti i modi, anche facendo sì che le auto che circolino sullʼisola siano elettriche e a emissioni zero, come la Citroen C-Zero.

LʼAsinara è unʼisola grande, ben 51 kmq e con 110 chilometri di coste da preservare, che fa parte amministrativamente del Comune di Porto Torres. Da anni è stato avviato il progetto “Asinara Emissioni Zero”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, e lʼEnte Parco ha deciso quindi di avvalersi di veicoli elettrici per i suoi spostamenti allʼinterno dellʼisola. Dopo regolare bando di gara, la scelta è caduta su Citroen e precisamente su quattro C-Zero elettriche. Si tratta delle vetture più idonee per il controllo del territorio, piccole e maneggevoli da un lato, e poi al 100% elettriche, con zero emissioni inquinanti e zero inquinamento acustico.