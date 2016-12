6 maggio 2016 08:45 Capitan America guida… lʼauto tedesca Nellʼultimo episodio “Civil War”

Debutta in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane “Captain America: Civil War”, lʼultimo episodio della saga di supereroi della Marvel. E lʼauto protagonista è ancora una volta unʼAudi, per la precisione il modello SQ7, il Suv più sportivo del mondo, che in questi giorni arriva anche sul mercato italiano nella potentissima versione diesel SQ7 TDI.

In queste immagini uno dei trailer che anticipano lʼuscita del film, diretto dai registi Anthony e Joe Russo. Terzo film della saga degli Avengers, “Captain America: Civil War” ha un grande cast con Chadwick Boseman, Robert Downey Jr. (Iron Man) e nei panni di Captain America Chris Evans. È lui che guida lʼAudi SQ7, mentre Iron Man resta al volante di una Audi R8 Coupé, nella versione V10 plus. Nel film compaiono altre vetture e altre Audi, come la nuova A4 berlina e la A7 Sportback. Quanto alla protagonista SQ7 TDI, monta il motore V8 quattro litri con doppio turbocompressore, che sviluppa la potenza di 435 CV e una formidabile coppia massima di 900 Nm. I prezzi del super Suv tedesco partono da 90.000 euro.