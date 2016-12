Audi SQ7 TDI, la prima della classe

Le prestazioni sono inusuali per un veicolo di questa mole, che può essere configurato anche con 7 posti a sedere: lʼaccelerazione da 0 a 100 km orari si compie in appena 4,8 secondi , come una R8! E la velocità di punta è limitata elettronicamente a 250 orari. Di serie Audi SQ7 TDI ha la trazione integrale permanente con differenziale sportivo e il cambio tiptronic a 8 rapporti . Notevole anche il discorso efficienza, con consumi medi che si attestano sui 7,4 litri/100 km nel ciclo misto. Ma non è solo un fatto di prestazioni, perché il super Suv Audi eccelle anche dal punto di vista tecnologico, essendo la prima auto al mondo a disporre del compressore ad azionamento elettrico , un sistema di sovralimentazione multistadio molto efficiente.

La nuova SQ7 TDI è anche la prima vettura con una potente rete di bordo a 48 volt e dispone inoltre delle ruote posteriori sterzanti in senso opposto a quelle anteriori, per ottimizzare la dinamicità e la stabilità in curva a elevate velocità. Di serie sono il servosterzo elettromeccanico, il sistema di controllo della dinamica di marcia drive select e le sospensioni pneumatiche. Primati, tanti primati, come quelli della versione elettrica Q7 e-tron. In Italia sarà ordinabile a partire da aprile, disponibile in 12 colori di carrozzeria e con dettagli distintivi come la griglia del radiatore specifica e le protezioni sottoscocca che comprendono i quattro terminali di scarico squadrati. Prime consegne a luglio.