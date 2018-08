29 agosto 2018 08:55 Bugatti Divo, lʼesperienza di guida oltre i sensi Ne saranno prodotti 40 modelli, ognuno costa 5 milioni di euro

La settimana dʼagosto che la California dedica alle auto più belle del mondo ‒ Monterey Car Week e il Concorso dʼEleganza di Pebble Beach ‒ non celebra soltanto le auto storiche, ma anche le novità più entusiasmanti dei prossimi mesi. Novità ispirate al lusso e alla sportività estreme, comʼè stato per la Lamborghini Aventador SVJ, ma in alcuni casi si supera letteralmente lʼimmaginazione. Come per la Bugatti Divo!

Già il nome Bugatti attrae i più facoltosi ammiratori delle quattro ruote (CR7 ha un paio di Chiron, ad esempio), per la sensuale pronuncia delle forme e lʼintrinseca dinamicità, ma in questo caso la Divo ha superato sé stessa. Il motore 16 cilindri di 8 litri di cilindrata promette unʼerogazione di potenza pari a 1.500 CV! Per una velocità massima di 380 km/h registrata sul circuito superveloce di Nardò, nel Salento. Lʼazienda francese è stata chiara: il carico aerodinamico più elevato, lʼagilità superiore, il peso ridotto di 35 kg rispetto alla Chiron, hanno permesso di ottenere forze G di accelerazione laterale superiori a qualsiasi altra auto mai prodotta e immessa sul mercato.