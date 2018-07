23 luglio 2018 09:10 Il leggendario garage di Cristiano Ronaldo In regalo una Jeep Grand Cherokee Trackhawk

La leggenda narra di unʼasta a Parigi in cui Cristiano Ronaldo… perse. Si bandiva una rara Ferrari Scaglietti di Formula 1, con cui aveva corso Stirling Moss, e 30 milioni di euro non bastarono a CR7 per aggiudicarsela. Fini per 32 milioni a un altro collezionista, e solo dopo si seppe che a metterla in vendita era stato Lionel Messi. Lʼepisodio, però, non scemò la passione dellʼasso portoghese per le auto.

Le auto di CR7 Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Dal Web 3 di 14 Dal Web 4 di 14 Dal Web 5 di 14 Dal Web 6 di 14 Dal Web 7 di 14 Dal Web 8 di 14 Dal Web 9 di 14 Dal Web 10 di 14 Dal Web 11 di 14 Dal Web 12 di 14 Dal Web 13 di 14 Dal Web 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Da corsa, supercar stradali e auto dʼepoca. Tutto ciò che ruota attorno ai motori fa gola a CR7, e allora lʼarrivo alla Juventus ‒ che da sempre è legata al mondo Fiat ‒ sembra quasi un destino. A controllare la società 7 volte di fila campione dʼItalia è la Ifil, finanziaria della FCA guidata da John Elkann. E non appena sceso dalla scaletta del suo aereo privato a Caselle, Cristiano si è ritrovato un “regalino” a quattro ruote non di poco conto: una Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Si tratta di una serie limitata e super potente del 4x4 Jeep (dunque FCA), forte di 700 CV e capace di andare ovunque senza esitazioni, pareti verticali o fiumi torrentizi!

In Italia CR7 troverà tante specialità motoristiche nella galleria FCA, come Ferrari e Maserati. La prima è già finita spesso nel suo garage, pare che possegga tre F12 Tour de France e una 599 GTO. Allʼepoca del Manchester United aveva la 599 GTB con guida a destra, poi ceduta a un collezionista. Anche Maserati non manca nel garage di Cristiano, una GranCabrio nello specifico, ma cʼè pure la “concorrenza” di una Lamborghini Aventador LP700, italiana sì ma di proprietà del gruppo Volkswagen. Italiane di nome, ma francesi di fatto le due Bugatti cui CR7 è particolarmente affezionato: la Veyron 16.4 Grand Sport e la Chiron. Bolidi da 400 km/h, poco adatti a qualsiasi città, e che costano unʼiperbole: ogni esemplare vari milioni di euro!