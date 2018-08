26 agosto 2018 07:45 Lamborghini e la “danza” veloce della Aventador SVJ La “Superveloce” del Toro supera i 350 km orari

Il Toro sbuffa, scarta come se danzasse e corre, corre velocissimo nellʼarena di Monterey. Ma in questo caso Monterey è la cittadina glamour della California dove ogni anno, ad agosto, si svolge la Car Week più affascinante del panorama internazionale, con tanto di Concorso dʼEleganza a Pebble Beach. Qui Lamborghini ha voluto svelare in anteprima mondiale la Aventador SVJ. Sigla che sta per Superveloce “Jota”, cioè “balla”.

Lʼultima versione della Aventador con motore V12 aspirato è potentissima ma ancora più performante. Interventi sullʼaerodinamica hanno permesso di limare ancora i fondamentali dinamici della supercar, che mostra un paraurti anteriore inedito con alette laterali integrate, lo splitter frontale e una nuova presa dʼaria che accoglie il sistema ALA. Questʼultimo è un brevetto della Casa di SantʼAgata Bolognese e sta per Aerodinamica Lamborghini Attiva, perché varia il carico aerodinamico per raggiungere o unʼelevata deportanza o una bassa resistenza. Lo fa attivando i flap in meno di mezzo secondo nello splitter e sul cofano, così da indirizzare il flusso dʼaria secondo le esigenze prestazionali.

Il motore 12 cilindri della Aventador SVJ sviluppa la bellezza di 770 CV e una coppia massima di 720 Nm a 6.750 giri al minuto. La supercar italiana stuzzica gli amanti del brivido, perché supera la velocità di 350 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi! Non solo, ma si avvale anche della trazione integrale e del sistema a quattro ruote sterzanti, per un controllo di marcia sempre impeccabile. Il cambio è lʼautomatico ISR a 7 rapporti e tre sono le modalità di guida: Strada, Sport, Corsa. Da notare la potenza della frenata: la Aventador SVJ si arresta dalla velocità di 100 km/h in appena 30 metri.