Bugatti Chiron, il nuovo bolide da 420 km orari

Presentata allʼultimo Salone di Ginevra, Chiron è la Bugatti più veloce mai realizzata: 420 km orari , chiaramente al di fuori di ogni omologazione dʼuso stradale. Il design si muove in sintonia con gli altri modelli della gamma: è lunga poco più di 4 metri e mezzo, ha carreggiate larghe più di due metri, ma lʼaltezza della Chiron sfiora appena gli 1,2 metri, per unʼaerodinamica spettacolare, magnificata dallʼ alettone attivo posteriore regolabile in 4 posizioni , compresa quella che funge da freno aerodinamico. Il motore della Bugatti Chiron è sempre il 16 cilindri di cilindrata 8.000 , ma perfezionato e capace di incrementare del 25% la potenza finora espressa dagli altri modelli. I turbocompressori sono 4 con 32 iniettori, e la potenza massima sviluppata è di 1.500 CV !

Le prestazioni sono conseguenti, lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h richiede 2,5 secondi! E per arrivare da ferma ai 200 orari servono meno di 7 secondi. Una supercar, un bolide, un razzo, soltanto su quattro ruote, che costerà 2,4 milioni di euro, accessori speciali a parte. E per marcare lʼesclusività della sua produzione, Bugatti ha siglato con Giorgio Armani una collaborazione per una collezione dʼabbigliamento e pelletteria per la prossima stagione autunno/inverno. Prestigio chiama prestigio.