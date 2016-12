7 marzo 2016 Bugatti Chiron, venerazione pura Potenza di 1.500 e prestazioni impossibili

La potenza di 1.500 CV è già di per sé un abbaglio, ma non è tutto di Bugatti Chiron, la vettura che si candida al titolo di reginetta dellʼ86° Salone di Ginevra. Perché lʼeleganza, la raffinatezza e lʼeccellenza tecnica non sono da meno, con lʼuso della fibra di carbonio suggerito dalla Formula 1 e soluzioni per il telaio di derivazione aeronautica.

La Bugatti più veloce di sempre deve il suo nome a un pilota leggendario della Casa francese, con sangue italiano come noto, perché fondata dallʼimprenditore Ettore Bugatti a Molsheim, sulle rive della Mosella. È lunga poco più di 4 metri e mezzo, ha carreggiate larghe più di due metri, ma lʼaltezza arriva appena a 1,2 metri, per unʼaerodinamica spettacolare, magnificata dallʼalettone attivo posteriore regolabile in 4 posizioni, compresa quella che funge da freno aerodinamico. Gli pneumatici sono Michelin 285/30 R20 allʼavantreno e 355/25 R21 dietro.

Il motore della Chiron è sempre il 16 cilindri di cilindrata 8.000 della gamma Bugatti, ma ulteriormente perfezionato e capace di incrementare di un buon 25% la potenza finora espressa dagli altri modelli. I turbocompressori sono 4 con 32 iniettori, ma il sistema di sovralimentazione è a due stadi, così che sotto i 3.800 giri lavorano soltanto due turbocompressori e oltre questa soglia si attivano gli altri due. La potenza massima sviluppata è di 1.500 CV, la coppia massima di 1.600 Nm, e le prestazioni sono fuori ogni omologazione: 420 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 2,5 secondi!